Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Überwachung des Durchfahrtsverbots

Lüdenscheid (ots)

Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten haben gestern Vormittag auf den Umleitungsstrecken der BAB45 die Einhaltung des Durchfahrtsverbotes und die geltenden Tempolimits überwacht.

67 LKW über 3,5 Tonnen wurden an den Straßenrand gewunken. 23 LKW-Fahrer verstießen gegen das Durchfahrtsverbot, wurden mit einem Bußgeld belegt und zurückgeschickt.

Ein Fahrer fuhr ohne gültige Fahrerlaubnis. Zudem wurden fünf Fahrzeuge wegen technischer Mängel und damit einhergehender Gefährdung der Verkehrssicherheit stillgelegt. Vier LKW-Fahrer hatten ihre Ladung nicht korrekt gesichert. Fünf verstießen gegen Lenk- und Ruhezeiten. 37 Autofahrer verstießen gegen die "Anlieger frei"-Regelungen z.B. "Im Olpendahl". 184 Verkehrsteilnehmer fuhren zu schnell an den Messstellen vorbei. Spitzenreiter: Ein Autofahrer aus Warendorf mit 59 km/h bei 30 auf der L692. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell