Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ergebnisse der Radarmessungen

Lüdenscheid (ots)

In Lüdenscheid wurden am 13.08.2025 zwei Messungen durchgeführt. Erste Messung an der Hochstraße FR Herscheider Landstraße von 07:49 Uhr bis 12:13 Uhr. Insgesamt wurden 2022 Fahrzeuge gemessen. Im Verwarngeldbereich wurden 98 Verstöße registriert, Ordnungswidrigkeitenanzeigen gab es 22. Es gab keine Fahrverbote. Höchster Messwert: 56 km/h innerorts, gemessen bei einem PKW aus dem MK.

Zweite Messung am Mittwoch, 13.08.2025, an der L692 in Lüdenscheid. Uhrzeit: 08:00 bis 12:15 Uhr. Gesamtzahl der Fahrzeuge: 1359. Verwarngelder: 53. Ordnungswidrigkeiten: 11. Fahrverbote: 0. Schnellster Fahrer: 59 km/h über der zulässigen 30er-Begrenzung. Fahrzeugart: PKW. Zulassung: WAF. (lubo)

