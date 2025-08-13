PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ergebnisse der Radarmessungen

Lüdenscheid (ots)

In Lüdenscheid wurden am 13.08.2025 zwei Messungen durchgeführt. Erste Messung an der Hochstraße FR Herscheider Landstraße von 07:49 Uhr bis 12:13 Uhr. Insgesamt wurden 2022 Fahrzeuge gemessen. Im Verwarngeldbereich wurden 98 Verstöße registriert, Ordnungswidrigkeitenanzeigen gab es 22. Es gab keine Fahrverbote. Höchster Messwert: 56 km/h innerorts, gemessen bei einem PKW aus dem MK.

Zweite Messung am Mittwoch, 13.08.2025, an der L692 in Lüdenscheid. Uhrzeit: 08:00 bis 12:15 Uhr. Gesamtzahl der Fahrzeuge: 1359. Verwarngelder: 53. Ordnungswidrigkeiten: 11. Fahrverbote: 0. Schnellster Fahrer: 59 km/h über der zulässigen 30er-Begrenzung. Fahrzeugart: PKW. Zulassung: WAF. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren