Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ärger nach Verkehrsstreit

Lüdenscheid (ots)

Gestern Abend gab es einen Streit im Verkehr zwischen einem 22 Jahre altem E-Scooter-Fahrer aus Lüdenscheid und einem 19 Jahre alten Autofahrer, ebenfalls aus Lüdenscheid. Zeugen riefen die Polizei gegen 22 Uhr zum Krummenscheider Weg, da der E-Scooter-Fahrer um Hilfe gerufen haben soll. Demnach sei er von dem Autofahrer bedrängt und geschlagen worden. Dieser wurde an seiner Wohnanschrift aufgesucht, demnach habe der E-Scooter-Fahrer ihn zuvor beleidigt und angepöbelt, was zu dem Schlag geführt habe. Während des Gespräches mit dem Autofahrer kam der E-Scooter-Fahrer vorbeigefahren, er schrie um sich und fuhr Schlangenlinien. Ein Test ergab, dass er Alkohol und Drogen konsumiert hatte, es folgte die Beendigung der Fahrt und eine Blutprobe. Die Polizei ermittelt nun wegen der gegenseitigen Vorwürfe und des Fahrens unter Einwirkung berauschender Mittel und bittet Zeugen des Geschehens um Hinweise zum Vorfall. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

