Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei kontrolliert Temposünder

Iserlohn/Neuenrade (ots)

Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen am Dienstag, 12.08.2025, registrierte die Polizei insgesamt 38 Tempoverstöße.

In der Zeit von 06:40 bis 08:30 Uhr wurde auf der Lösseler Straße in Iserlohn-Lössel der Verkehr überwacht. Von 130 gemessenen Fahrzeugen waren 15 zu schnell unterwegs. Der höchste gemessene Wert lag bei 46 km/h - erlaubt sind 30 km/h. Das schnellste Fahrzeug war ein Pkw mit MK-Zulassung. Es wurden ausschließlich Verwarngelder ausgesprochen.

Am Vormittag zwischen 09:30 und 12:00 Uhr fand eine weitere Kontrolle auf der Bahnhofstraße in Neuenrade statt. Von 181 gemessenen Fahrzeugen überschritten 30 die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Davon erhielten 23 Fahrer ein Verwarngeld, in 7 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Spitzenwert lag bei 55 km/h - ebenfalls bei erlaubten 30 km/h. Auch hier handelte es sich um einen Pkw mit MK-Zulassung. Fahrverbote wurden nicht verhängt.

Die Polizei kündigt an, weiterhin regelmäßige Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchzuführen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell