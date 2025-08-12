PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gewahrsam nach Gepöbel

Lüdenscheid (ots)

Ein 41 Jahre alter Lüdenscheider sorgte gestern gegen 12.30 Uhr am Sternplatz für Aufsehen. Zunächst habe er in einer Gaststätte gegen die Tische getreten und sich aggressiv vor Passanten aufgebäumt, dann traf er in der Fußgängerzone auf Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Man wollte seinen Ausweis sehen, doch daraufhin habe er die Fäuste geballt. Die zugestoßene Polizei legte dem Mann schließlich Handschellen an, er stieß zuvor Bedrohungen aus und schlug und trat um sich. Der offenbar unter Drogeneinfluss stehende Mann wurde daher für den weiteren Tagesverlauf ins Polizeigewahrsam gebracht, ihn erwartet ein Strafverfahren wegen der Widerstandshandlungen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
