Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: An Kapelle gehebelt

Kierspe (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitagmittag und gestern Früh versucht, eine Friedhofskapelle am Büscherweg aufzuhebeln. Die Polizei ermittelt in der Sache und bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise. (lubo)

