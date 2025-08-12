Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: An Kapelle gehebelt
Kierspe (ots)
Unbekannte haben zwischen Freitagmittag und gestern Früh versucht, eine Friedhofskapelle am Büscherweg aufzuhebeln. Die Polizei ermittelt in der Sache und bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell