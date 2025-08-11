PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Herscheid / Werdohl (ots)

1. Messstelle

Ort Weiße Ahe L 561 FR Herscheid Zeit 11.08.2025, 05:20 Uhr bis 06:30 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 200 Verwarngeldbereich 6 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 92h km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK

2. Messstelle

Ort Werdohl, Gildestraße FR Gewerbestraße Zeit 11.08.2025, 07:29 Uhr bis 10:29 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 135 Verwarngeldbereich 24 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 58 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 11.08.2025 – 09:15

    POL-MK: Diebe und Einbrecher

    Menden (ots) - In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte den Maschendrahtzaun zu einer Baumschule an der Unnaer Landstraße zerschnitten und mehrere Pflanzen entwendet, die Polizei bittet um Hinweise. Zwischen 18-9.15 Uhr hat sich die Tat ereignet, nun ermittelt die Kripo. (lubo) Unbekannte brachen zwischen Freitagabend und Sonntagmittag in die Realschule Klosterstraße ein. Hierfür hebelten sie das Fenster eines Klassenraumes auf. Sie machten offenbar keine Beute. Hinweise ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 09:14

    POL-MK: Streit auf dem Parkplatz: Fragen zum Sachverhalt

    Hemer (ots) - Nach einem Einsatz am Samstagabend ermittelt die Polizei gegen einen 43 und einen 29 Jahre alten Hemeraner. Gegen 23.30 Uhr war die Polizei zur Beethovenstraße gerufen worden, da es Streit hinter einem Schnellimbiss gegeben haben soll. Demnach kam es zwischen den Beteiligten im Vorfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher auch Alkohol im Spiel war. Der 29-Jährige soll eine Glasflasche ...

    mehr
