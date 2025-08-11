Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Herscheid / Werdohl (ots)
1. Messstelle
Ort Weiße Ahe L 561 FR Herscheid Zeit 11.08.2025, 05:20 Uhr bis 06:30 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 200 Verwarngeldbereich 6 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 92h km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
2. Messstelle
Ort Werdohl, Gildestraße FR Gewerbestraße Zeit 11.08.2025, 07:29 Uhr bis 10:29 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 135 Verwarngeldbereich 24 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 58 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell