POL-MS: Betrunkener Autofahrer auf der A 43 unterwegs

Lavesum / Münster (ots)

Am Montagmorgen (29.04., 07:30 Uhr) haben Polizisten auf der Autobahn 43 bei Lavesum in Fahrtrichtung Wuppertal einen PKW angehalten. Der Fahrer war den Beamten aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr.

Nachdem Beamte der Autobahnpolizei das Fahrzeug gestoppt hatten, stellten sie im Verlauf der Kontrolle neben einem Ladungssicherungsverstoß auch Alkoholgeruch und eine verwaschene Sprache bei dem 43-Jährigen fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

Die Polizisten untersagten dem Mann aus Schwerin die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und ein Arzt entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

