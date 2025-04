Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Getreidelaster fährt in den Straßengraben

A4 Höhe Erfurt (ots)

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a. M., an der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach. Grund dafür sind die anhaltenden Bergungsarbeiten nach einem Verkehrsunfall am Vormittag. Der 34-jährige Fahrer eines Getreidelasters kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen an der Anschlussstelle und kollidierte mit der Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand des Beschleunigungsstreifens. Nach eigenen Angaben wurde ihm während der Fahrt schwarz vor Augen, sodass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Aufgrund der Beschädigungen am Auflieger traten Teile der Ladung aus. Außerdem liefen Betriebsstoffe ins Erdreich. Zur Prüfung wurde die Umweltbehörde verständigt.

Der 34-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die entstandene Gesamtsachschadenshöhe wird derzeit auf 165.000 Euro geschätzt.

Die Auffahrt der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach ist momentan noch gesperrt. Das Abfahren ist möglich.

