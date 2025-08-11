Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit auf dem Parkplatz: Fragen zum Sachverhalt

Hemer (ots)

Nach einem Einsatz am Samstagabend ermittelt die Polizei gegen einen 43 und einen 29 Jahre alten Hemeraner. Gegen 23.30 Uhr war die Polizei zur Beethovenstraße gerufen worden, da es Streit hinter einem Schnellimbiss gegeben haben soll. Demnach kam es zwischen den Beteiligten im Vorfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher auch Alkohol im Spiel war. Der 29-Jährige soll eine Glasflasche gegen den 43-Jährigen erhoben haben, dieser wiederum solle den 29-Jährigen angegriffen und dessen Handy an sich genommen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung gegen beide Parteien und bittet Zeugen aus der Nacht um Hinweise zum Geschehensablauf. (lubo)

