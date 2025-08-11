PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit auf dem Parkplatz: Fragen zum Sachverhalt

Hemer (ots)

Nach einem Einsatz am Samstagabend ermittelt die Polizei gegen einen 43 und einen 29 Jahre alten Hemeraner. Gegen 23.30 Uhr war die Polizei zur Beethovenstraße gerufen worden, da es Streit hinter einem Schnellimbiss gegeben haben soll. Demnach kam es zwischen den Beteiligten im Vorfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher auch Alkohol im Spiel war. Der 29-Jährige soll eine Glasflasche gegen den 43-Jährigen erhoben haben, dieser wiederum solle den 29-Jährigen angegriffen und dessen Handy an sich genommen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung gegen beide Parteien und bittet Zeugen aus der Nacht um Hinweise zum Geschehensablauf. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 09:13

    POL-MK: Citroen nach Metalldiebstahl sichergestellt

    Altena (ots) - Zeugen beobachteten am Sonntagabend gegen 22 Uhr, wie ein Kleintransporter am Hummelnstück von einem Garten aus davonfuhr, dort finden derzeit Dacharbeiten statt. Die Polizei konnte den weißen Citroen noch in Altena am Fahrbahnrand stehend vorfinden, in ihm befand sich mögliches Diebesgut. Offenbar war Metall am Hummelnstück entwendet worden. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt und die ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 08:55

    POL-MK: Einbrecher aktiv / Randalierer landet in Zelle

    Lüdenscheid (ots) - Einbrecher waren am Wochenende unterwegs. Am Buschhauser Weg brachen sie die Terrassentür eines Hauses auf, durchsuchten es und entwendeten Schmuck. Am Oenekinger Weg beschädigten die Täter das Balkonfenster einer Wohnung. Ob sie hier auch Beute machten ist unklar. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Freitagmittag fiel ein Lüdenscheider (31) auf, weil ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 08:54

    POL-MK: Einbruch in Bäckerei / Diebes-Duo stiehlt Fahrräder aus Garage

    Kierspe (ots) - Einbrecher drangen in der Nacht zu Samstag in eine Bäckerei an der Schmiedestraße ein. Sie durchwühlten das Geschäft und richteten Sachschaden an, machten aber offenbar keine Beute. Hinweise zum Vorfall nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. Zwei unbekannte Täter durchwühlten Samstagfrüh, vermutlich gegen 4.15 Uhr, ein Auto am Lortzingweg. Mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren