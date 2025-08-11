Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher aktiv

Randalierer landet in Zelle

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher waren am Wochenende unterwegs. Am Buschhauser Weg brachen sie die Terrassentür eines Hauses auf, durchsuchten es und entwendeten Schmuck. Am Oenekinger Weg beschädigten die Täter das Balkonfenster einer Wohnung. Ob sie hier auch Beute machten ist unklar. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Freitagmittag fiel ein Lüdenscheider (31) auf, weil er an der Wefelshohler Straße gegen mindestens drei geparkte Autos trat und hierbei mehrere hundert Euro Schaden anrichtete. Polizeibeamte fanden den aggressiven Verdächtigen in Tatortnähe, brachten ihn in ein Gewahrsamszelle und zeigten ihn wegen Sachbeschädigung an. (dill)

