Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Bäckerei
Diebes-Duo stiehlt Fahrräder aus Garage

Kierspe (ots)

Einbrecher drangen in der Nacht zu Samstag in eine Bäckerei an der Schmiedestraße ein. Sie durchwühlten das Geschäft und richteten Sachschaden an, machten aber offenbar keine Beute. Hinweise zum Vorfall nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

Zwei unbekannte Täter durchwühlten Samstagfrüh, vermutlich gegen 4.15 Uhr, ein Auto am Lortzingweg. Mit dem darin gefundenen Garagentoröffner öffneten sie die dazu passende Garage und entwendeten ein schwarzes Cube Mountainbike und ein weißes Steppenwolf-Rad. Zeugen beobachteten die Täter kurze Zeit später auf den Rädern im Bereich eines Supermarktes an der Kölner Straße. Die Verdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

   1. Person: 30-35 Jahre alt, schlank, 170-175 cm, schwarzer 
      Kapuzenpullover, dunkle Hose, Pilotenbrille, schwarze/dunkle 
      Haare, Dreitagebart.
   2. Person: dunkler Kapuzenpullover, Schal, 170-175 cm, schlank.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

