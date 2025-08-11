Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Bäckerei

Diebes-Duo stiehlt Fahrräder aus Garage

Kierspe (ots)

Einbrecher drangen in der Nacht zu Samstag in eine Bäckerei an der Schmiedestraße ein. Sie durchwühlten das Geschäft und richteten Sachschaden an, machten aber offenbar keine Beute. Hinweise zum Vorfall nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

Zwei unbekannte Täter durchwühlten Samstagfrüh, vermutlich gegen 4.15 Uhr, ein Auto am Lortzingweg. Mit dem darin gefundenen Garagentoröffner öffneten sie die dazu passende Garage und entwendeten ein schwarzes Cube Mountainbike und ein weißes Steppenwolf-Rad. Zeugen beobachteten die Täter kurze Zeit später auf den Rädern im Bereich eines Supermarktes an der Kölner Straße. Die Verdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

1. Person: 30-35 Jahre alt, schlank, 170-175 cm, schwarzer Kapuzenpullover, dunkle Hose, Pilotenbrille, schwarze/dunkle Haare, Dreitagebart. 2. Person: dunkler Kapuzenpullover, Schal, 170-175 cm, schlank.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell