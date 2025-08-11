Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Vereinsheim und Firma
Zeugen stören Dieb
Vandalen beschädigen Bushäuschen
Plettenberg (ots)
Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen die Tür eines Vereinsheims "Am Königssiepen" auf. Dort entwendeten sie Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt.
In derselben Nacht drangen Einbrecher in Büroräume einer Firma an der Lennestraße ein. Auch hier verschwand Geld sowie ein Laptop.
Zeugen alarmierten Sonntag, kurz vor 1 Uhr, die Polizei. Sie hatten einen maskierten Dieb auf einem Grundstück "Auf der Lied" beobachtet, der sich an geparkten Autos zu schaffen machte. Auf Ansprache sei er offenbar ohne Beute geflüchtet. Der Täter war männlich, dunkel gekleidet, maskiert und trug eine Umhängetasche bei sich.
Vandalen beschädigten in der Nacht zu Samstag die Glasscheiben mehrer Bushäuschen an der Reichsstraße und am Böddinghauser Weg. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.
Wer hat bei einer der Taten verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen. (dill)
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell