PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Vereinsheim und Firma
Zeugen stören Dieb
Vandalen beschädigen Bushäuschen

Plettenberg (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen die Tür eines Vereinsheims "Am Königssiepen" auf. Dort entwendeten sie Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

In derselben Nacht drangen Einbrecher in Büroräume einer Firma an der Lennestraße ein. Auch hier verschwand Geld sowie ein Laptop.

Zeugen alarmierten Sonntag, kurz vor 1 Uhr, die Polizei. Sie hatten einen maskierten Dieb auf einem Grundstück "Auf der Lied" beobachtet, der sich an geparkten Autos zu schaffen machte. Auf Ansprache sei er offenbar ohne Beute geflüchtet. Der Täter war männlich, dunkel gekleidet, maskiert und trug eine Umhängetasche bei sich.

Vandalen beschädigten in der Nacht zu Samstag die Glasscheiben mehrer Bushäuschen an der Reichsstraße und am Böddinghauser Weg. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Wer hat bei einer der Taten verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 06:51

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Lüdenscheid (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Lüdenscheid, L 692 FR Heedfelder Landstraße Zeit 08.08.2025, 11:15 Uhr bis 15:30 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 1603 Verwarngeldbereich 43 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 8 Anzahl ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 19:29

    POL-MK: Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs

    Lüdenscheid (ots) - Beamtinnen und Beamte der Polizei MK haben sich heute an landesweiten Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs beteiligt. Der LKW-Verkehr nimmt stark zu. Das spüren auch die Bürgerinnen und Bürger im Märkischen Kreis, insbesondere im Raum Lüdenscheid. Daher haben die Beamten in der Stadt des Lichts heute einen Schwerpunkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren