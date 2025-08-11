PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots)

Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK

1. Messstelle

Ort Lüdenscheid, L 692 FR Heedfelder Landstraße Zeit 08.08.2025, 11:15 Uhr bis 15:30 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 1603 Verwarngeldbereich 43 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 8 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 57 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde GI

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 08.08.2025 – 19:29

    POL-MK: Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs

    Lüdenscheid (ots) - Beamtinnen und Beamte der Polizei MK haben sich heute an landesweiten Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs beteiligt. Der LKW-Verkehr nimmt stark zu. Das spüren auch die Bürgerinnen und Bürger im Märkischen Kreis, insbesondere im Raum Lüdenscheid. Daher haben die Beamten in der Stadt des Lichts heute einen Schwerpunkt ...

  • 08.08.2025 – 13:18

    POL-MK: Zeugen nach Schlägerei und Belästigung gesucht

    Hemer (ots) - Polizeibeamte beobachteten bereits am vergangenen Sonntag, kurz nach Mitternacht, eine Schlägerei an der Europastraße. Dort schlug ein Iserlohner (24) auf einen Mann aus Dinslaken (26) ein. Auf Ansprache flüchtete der Tatverdächtige. Die Polizisten fahndeten nach dem Verdächtigen der Körperverletzung und fanden ihn kurze Zeit später. Auf Vorhalt gab er an, beobachtet zu haben, wie das Opfer kurz zuvor ...

  • 08.08.2025 – 07:30

    POL-MK: Einbrecher aktiv / Randalierer gefasst

    Lüdenscheid (ots) - Einbrecher brachen zwischen dem 4.8. und 7.8. die Terrassentür eines Zweifamilienhauses an der Weberstraße auf. Sie durchwühlten diverse Räume. Ob sie Beute machten, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill) Ein Zeuge beobachtete ...

