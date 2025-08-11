Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in 24-Stunden-Laden

Balve (ots)

Unbekannte betraten in der Nacht zu vergangenem Freitag einen 24-Stunden-Kiosk an der Balver Straße in Mellen. Darin brachen sie unter anderem einen Getränkeautomaten auf und entwendeten Bargeld und Bier. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell