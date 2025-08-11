Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Citroen nach Metalldiebstahl sichergestellt

Altena (ots)

Zeugen beobachteten am Sonntagabend gegen 22 Uhr, wie ein Kleintransporter am Hummelnstück von einem Garten aus davonfuhr, dort finden derzeit Dacharbeiten statt. Die Polizei konnte den weißen Citroen noch in Altena am Fahrbahnrand stehend vorfinden, in ihm befand sich mögliches Diebesgut. Offenbar war Metall am Hummelnstück entwendet worden. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt und die Ermittlungen dauern an, Zeugen möglicher Metalldiebstähle werden um Hinweise gebeten. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell