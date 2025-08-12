POL-MK: Ergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Menden (ots) - In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte den Maschendrahtzaun zu einer Baumschule an der Unnaer Landstraße zerschnitten und mehrere Pflanzen entwendet, die Polizei bittet um Hinweise. Zwischen 18-9.15 Uhr hat sich die Tat ereignet, nun ermittelt die Kripo. (lubo) Unbekannte brachen zwischen Freitagabend und Sonntagmittag in die Realschule Klosterstraße ein. Hierfür hebelten sie das Fenster eines Klassenraumes auf. Sie machten offenbar keine Beute. Hinweise ...

mehr