Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Märkischer Kreis (ots)

Messung am Samstag den 09.08.2025

1. Iserlohn-Kalthof, Kalthofer Straße Von 10:15-12:00 444 Fahrzeuge, 51 VG, 7 OWi. Schnellster: PKW MK, 78 km/h bei 50 km/h i.g.O.

2. Hemer-Landhausen, Landhauser Heide

Von 12:05- 17:05 303 Fahrzeuge, 27 VG., 7 OWi. Schnellster: PKW UN, 98 km/h bei 60 km/h a.g.O.

Messung am Montag den 11.08.2025

1. Menden-Bösperde, Bahnhofstraße in Bösperde Von 12:40-15:00 360 Fahrzeuge, 52 VG., 0 OWi. 2 x VG Krad Schnellster: Krad MK, 47 km/h bei 30 km/h i.g.O

2. Menden, Auf der Haar

Von 15:05-17:40 300 Fahrzeuge, 34 VG., 2 OWi. 2 x VG Krad. Schnellster: PKW SO, 50 KM/h bei 30 km/h i.g.O.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

