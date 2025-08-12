Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Ergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Märkischer Kreis (ots)
Messung am Samstag den 09.08.2025
1. Iserlohn-Kalthof, Kalthofer Straße Von 10:15-12:00 444 Fahrzeuge, 51 VG, 7 OWi. Schnellster: PKW MK, 78 km/h bei 50 km/h i.g.O.
2. Hemer-Landhausen, Landhauser Heide
Von 12:05- 17:05 303 Fahrzeuge, 27 VG., 7 OWi. Schnellster: PKW UN, 98 km/h bei 60 km/h a.g.O.
Messung am Montag den 11.08.2025
1. Menden-Bösperde, Bahnhofstraße in Bösperde Von 12:40-15:00 360 Fahrzeuge, 52 VG., 0 OWi. 2 x VG Krad Schnellster: Krad MK, 47 km/h bei 30 km/h i.g.O
2. Menden, Auf der Haar
Von 15:05-17:40 300 Fahrzeuge, 34 VG., 2 OWi. 2 x VG Krad. Schnellster: PKW SO, 50 KM/h bei 30 km/h i.g.O.
