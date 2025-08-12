PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecherduo ertappt

Letmathe (ots)

Gestern Abend wurden zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt, einer wurde festgenommen. Kurz nach 23 Uhr wurde die Polizei zur Straße Op Schultenkamp gerufen, womöglich sei jemand in ein Wohnhaus eingebrochen. Als die Polizei eintraf sprang ein Mann aus einem Fenster und ergriff die Flucht, offenbar hatte er zuvor das Wohnhaus durchwühlt. Der 23 Jahre alte Tatverdächtige konnte vor Ort trotz Widerstandes durch die Beamten überwältigt und festgenommen werden. Währenddessen lief ein weiterer Tatverdächtiger aus dem Wohnhaus davon, welcher sich bislang verborgen gehalten hatte. Er wird nun polizeilich gesucht. Demnach handelt es sich um einen 25-35 Jahre alten Mann, er ist etwa 175-180cm groß, dunkel gekleidet und vermummt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 09:02

    POL-MK: Gewahrsam nach Gepöbel

    Lüdenscheid (ots) - Ein 41 Jahre alter Lüdenscheider sorgte gestern gegen 12.30 Uhr am Sternplatz für Aufsehen. Zunächst habe er in einer Gaststätte gegen die Tische getreten und sich aggressiv vor Passanten aufgebäumt, dann traf er in der Fußgängerzone auf Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Man wollte seinen Ausweis sehen, doch daraufhin habe er die Fäuste geballt. Die zugestoßene Polizei legte dem Mann schließlich Handschellen an, er stieß zuvor Bedrohungen aus und ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 09:01

    POL-MK: An Kapelle gehebelt

    Kierspe (ots) - Unbekannte haben zwischen Freitagmittag und gestern Früh versucht, eine Friedhofskapelle am Büscherweg aufzuhebeln. Die Polizei ermittelt in der Sache und bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 07:12

    POL-MK: Ergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Märkischer Kreis (ots) - Messung am Samstag den 09.08.2025 1. Iserlohn-Kalthof, Kalthofer Straße Von 10:15-12:00 444 Fahrzeuge, 51 VG, 7 OWi. Schnellster: PKW MK, 78 km/h bei 50 km/h i.g.O. 2. Hemer-Landhausen, Landhauser Heide Von 12:05- 17:05 303 Fahrzeuge, 27 VG., 7 OWi. Schnellster: PKW UN, 98 km/h bei 60 km/h a.g.O. Messung am Montag den 11.08.2025 1. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren