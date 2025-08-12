Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecherduo ertappt

Letmathe (ots)

Gestern Abend wurden zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt, einer wurde festgenommen. Kurz nach 23 Uhr wurde die Polizei zur Straße Op Schultenkamp gerufen, womöglich sei jemand in ein Wohnhaus eingebrochen. Als die Polizei eintraf sprang ein Mann aus einem Fenster und ergriff die Flucht, offenbar hatte er zuvor das Wohnhaus durchwühlt. Der 23 Jahre alte Tatverdächtige konnte vor Ort trotz Widerstandes durch die Beamten überwältigt und festgenommen werden. Währenddessen lief ein weiterer Tatverdächtiger aus dem Wohnhaus davon, welcher sich bislang verborgen gehalten hatte. Er wird nun polizeilich gesucht. Demnach handelt es sich um einen 25-35 Jahre alten Mann, er ist etwa 175-180cm groß, dunkel gekleidet und vermummt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei entgegen. (lubo)

