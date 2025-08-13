Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radfahrer bei Frontalzusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Plettenberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Plettenberg ist am frühen Montagnachmittag ein 48-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben von Zeugen war der Mann aus Richtung Pasel kommend die Lindenallee hinuntergefahren, als er aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit dem entgegenkommenden Skoda einer 58-jährigen Lüdenscheiderin kollidierte.

Der Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen. Die Polizei sichert die Unfallspuren gemeinsam mit einem Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Dortmund. Fahrrad und Auto wurden sichergestellt. Die Lindenallee ist derzeit voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (dill)

