Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen Werkzeuge aus Baustellenanhänger

Menden (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch am "Alter Bösperder Weg" in einen Baustellenanhänger ein und entwendeten diverse Baumaschinen und Werkzeuge. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

