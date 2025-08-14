Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Diebe stehlen Werkzeuge aus Baustellenanhänger
Menden (ots)
Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch am "Alter Bösperder Weg" in einen Baustellenanhänger ein und entwendeten diverse Baumaschinen und Werkzeuge. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)
