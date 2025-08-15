PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale im Supermarkt

Iserlohn (ots)

Ein 47 Jahre alter Hemeraner sorgte gestern gegen 14.40 Uhr in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring für Aufsehen, da er im Geschäft randalierte. Eine 76 und eine 83 Jahre alte Dame wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann mehrere Waren aus dem Laden stehlen wollte. Ein Zeuge wollte ihn daran hindern, daraufhin sei der Mann losgerannt und habe eine Damengruppe im Kassenbereich umgestoßen, darunter die beiden Iserlohnerinnen, die zu Boden fielen. Vor dem Geschäft wurde der Mann durch den Zeugen festgehalten, weitere Passanten halfen mit und die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam, offenbar hatte er Drogen konsumiert. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls. Die beiden Damen hatten Schmerzen an Rücken, Beinen und Füßen, sie wurden ambulant im Krankenhaus medizinisch versorgt. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

