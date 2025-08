LPI-J: In Praxis eingebrochen

Jena (ots) - In der Zeit vom 02.08.2025, 08:00 Uhr bis 02.08.2025, 20:00 Uhr wurde am Bahnhof in Göschwitz, bei dem Parkplatz, ein dort angeschlossener E-Scooter entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Jena oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Inspektionsdienst Jena Telefon: ...

