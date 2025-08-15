Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Tür aufgehebelt
Kierspe (ots)
Unbekannte haben gestern Mittag zwischen 12.30-13.50 Uhr eine Wohnungstür an der Kölner Straße aufgehebelt. Entwendet wurde anscheinend nichts, die Kripo hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen um Hinweise. (lubo)
