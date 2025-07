Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw kollidiert mit Linienbus

Dingelstädt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen in der Mühlhäuser Straße. Ein Linienbus beabsichtigte nach links in eine Straße einzufahren. Diese Situation erkannte eine nachfolgende Autofahrerin nicht und setzte zum Überholen an. Hierbei kam es zur seitlichen Kollision mit dem Bus. alle Insassen blieben indes unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

