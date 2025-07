Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Polizist bestiehlt 88-Jährige - 2507088

Bild-Infos

Download

Wülfrath (ots)

Ein Täter, der sich als Polizist ausgab, hat am Donnerstag, 17. Juli 2025, in Wülfrath eine 88-Jährige in ihrem Haus bestohlen. Die Polizei ermittelt und warnt vor der Betrugsmasche.

Das war nach dem aktuellen Erkenntnisstand geschehen:

Gegen 15:45 Uhr verschaffte sich der noch unbekannte Täter unter einem Vorwand Zutritt zum Haus der Seniorin in der Schillerstraße: Er behauptete, zwei flüchtige Kriminelle seien in der Gegend und er müsse als Polizist daher die Wertgegenstände der Wülfratherin "überprüfen". Die Seniorin ließ den Täter in ihre Wohnräume, wo er Bargeld, Dokumente und Gold entwendete. Die genaue Höhe des Schadens wird zurzeit ermittelt.

Die Polizei rät:

Aktuell versuchen Kriminelle wieder verstärkt, im Kreis Mettmann gezielt Seniorinnen und Senioren als angebliche Polizisten, Bankmitarbeiter oder Handwerker zu betrügen. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus - egal unter welchem Vorwand. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell