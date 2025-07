Polizei Mettmann

POL-ME: Trickdiebin entwendet Halsketten: Polizei ermittelt - 2507087

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

In Langenfeld hat am Donnerstag (17. Juli 2025) eine Trickdiebin einer 88 Jahre alten Seniorin zwei Halsketten entwendet. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein und bittet um Hinweise.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 10:40 Uhr ging die 88-jährige Langenfelderin zu Fuß über den Gehweg an der Staße "Am Brückentor", als neben ihr ein älterer grauer Mercedes hielt. Aus dem Beifahrerfenster sprach sie eine Frau an und verwickelte die Seniorin hierbei in ein Gespräch. Im Verlaufe der Unterhaltung legte die Beifahrerin der 88-Jährigen eine Kette um den Hals, ehe der Wagen davonfuhr.

Jetzt bemerkte die Seniorin, dass ihre eigenen beiden Halsketten entwendet worden waren. Sie alarmierte kurz darauf die Polizei, die jedoch im Rahmen ihrer daraufhin eingeleiteten Fahndung leider keine verdächtigen Personen oder Fahrzeuge mehr antreffen konnte.

Zu der Trickdiebin liegt die folgende Beschreibung vor:

- weiblich - etwa 40 Jahre alt - sprach hochdeutsch - hatte mittelblonde Haare, etwas kürzer als schulterlang - trug ein graues T-Shirt

Die Polizei fragt:

Wer hat eine verdächtige Person oder das in Rede stehende Fahrzeug gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell