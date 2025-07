POL-ME: Einbruch in Handy-Shop - 2507085

Polizei Mettmann

Ratingen (ots)

In der Nacht auf Freitag, 18. Juli 2025, kam es in Ratingen-Tiefenbroich zu einem Einbruch in die Verkaufsräume eines Handyladens.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Kurz nach 2 Uhr hatten die Täter das Alarmsystem der Verkaufsräume am D2-Park ausgelöst, als sie gewaltsam in das Gebäude eindrangen. Sie schlugen eine Schaufensterscheibe ein, durchwühlten die Auslagen und stahlen mehrere Mobiltelefone sowie eine Armbanduhr. Der Gesamtschaden beläuft sich nach vorläufiger Schätzung auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die alarmierte Polizei war schnell vor Ort, konnte aber trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung die Täter leider nicht stellen. Zeugen hatten jedoch mehrere Tatverdächtige beobachtet:

Zu diesen liegen die folgenden Beschreibungen vor:

Erste Person: Männlich, bekleidet mit dunkler Hose und schwarzer Jacke, schwarzen Schuhen und Basecap.

Zweite Person: Männlich, bekleidet mit Skimaske, schwarzer Hose und schwarzem Kapuzen-Pullover sowie schwarzen Schuhen der Marke "Nike" mit heller Sohle.

Dritte Person: Männlich, mit Oberlippenbart, bekleidet mit einem Kapuzenpullover und einer schwarzen Daunenjacke sowie einem Basecap

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise: Wer hat zur Tatzeit in Ratingen-Tiefenbroich Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen jederzeit unter 02102 9981-6210 entgegen.

