Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Bosnier nach Taschendiebstahl am Kölner Hauptbahnhof fest

Köln (ots)

Am gestrigen Tag (19. Mai) soll ein 48-Jähriger einem 69-Jährigen unbemerkt das Mobiltelefon entwendet haben. Ihn erwarten nun zwei Strafanzeigen.

Gegen 09:15 Uhr beobachteten Zivilfahnder der Bundespolizei den Bosnier, wie er einem Deutschen auf der Rolltreppe zu Bahnsteig 4/5 des Kölner Hauptbahnhofs sein Mobiltelefon aus der Hosentasche entwendete. Unmittelbar nach der Tat stellten die Beamten den Dieb und fanden das zuvor gestohlene Mobiltelefon im Hosenbund des Mannes. Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung führten sie den Polizeibekannten der Dienststelle zu.

In einer Vernehmung gab der Geschädigte an, dass er weder den Diebstahl noch den Täter bemerkt hatte und er erst aufmerksam wurde, nachdem er von der Polizei angesprochen wurde. Der überglückliche 69-Jährige erhielt sein Mobiltelefon noch vor Ort unbeschadet zurück und trat schließlich die Weiterreise an.

Ein Abgleich der Personalien des Taschendiebes ergab, dass der 48-Jährige weder über einen Wohnsitz, noch über einen gültigen Aufenthaltsstatus in Deutschland verfügt. Zudem suchte die Staatsanwaltschaft Köln wegen Diebstahls nach dem Aufenthaltsort des Bosniers.

Den Polizeibekannten erwarten nun Strafanzeigen wegen des unerlaubten Aufenthalts sowie des besonders schwerem Fall des Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell