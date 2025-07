Polizei Mettmann

POL-ME: Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall - 2507086

Langenfeld (ots)

In Langenfeld sind am Donnerstag (17. Juli 2025) drei Personen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 11:30 Uhr wollte der 20 Jahre junge Fahrer eines Getränkelieferanten mit seinem Ford Transit auf Höhe der Hausnummer 75 aus einer Firmeneinfahrt an der Schneiderstraße in Richtung Winkelsweg abbiegen. Hierbei war nach aktuellen Erkenntnissen die Sicht auf die Straße durch einen geparkten Lkw eingeschränkt. Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen achtete er dann beim Einbiegen auf die Straße nicht auf den heranfahrenden und vorfahrtberechtigten Skoda einer 80 Jahre alten Langenfelderin, die gemeinsam mit ihrem 82 Jahre alten Beifahrer über die Schneiderstraße ebenfalls in Richtung Winkelsweg gefahren war.

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und wurden bei dem Unfall ganz erheblich beschädigt. Der junge Unfallverursacher stieg sofort aus und kümmerte sich um das ältere Ehepaar, bis die Rettungskräfte der Feuerwehr eintrafen. Schlussendlich mussten alle drei Unfallbeteiligten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort stellte sich jedoch heraus, dass sie glücklicherweise nur leicht verletzt worden waren und nur eine ambulante Behandlung vonnöten war.

Die Autos wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, weshalb sie in der Folge abgeschleppt werden mussten. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden nach ersten polizeilichen Schätzungen auf eine Summe von rund 35.000 Euro.

