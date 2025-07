Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wiehl (ots)

Am 3. Juli (Donnerstag) kam es am Kreisverkehr "Enselskamp / An der Höhe" in Marienhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 65-jährige Nümbrechter war mit seiner Honda auf der Straße "An der Höhe" in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Der 65-Jährige fuhr in den Kreisverkehr ein und wollte seine Fahrt über die Straße "Enselskamp" in Richtung Morkepütz fortsetzen. Eine 40-jährige Wiehlerin war auf der Straße "Enselskamp" in Richtung Morkepütz unterwegs. Als sie gegen 17 Uhr in den Kreisverkehr einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Nümbrechter, welcher sich mit seinem Motorrad bereits im Kreisverkehr befunden hatte. Der 65-Jährige kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Wiehlerin blieb unverletzt und die beteiligten Fahrzeuge fahrbereit.

