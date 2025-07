Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall in Stülinghausen

Marienheide (ots)

Am Donnerstag (3. Juli) war ein 24-jähriger Autofahrer auf der Gummersbacher Straße in Fahrtrichtung Marienheide unterwegs. Gegen 13:15 Uhr wollte der 24-Jährige nach links auf die Schöneborner Straße abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr bremste er seinen Polo bis zum Stillstand ab, um die entgegenkommenden Autos durchfahren zu lassen. Bevor der 24-jährige Polo-Fahrer abbiegen konnte, fuhr ihm eine 75-Jährige aus Marienheide auf, welche die Gummersbacher Straße ebenfalls in Richtung Marienheide befahren hatte. Durch den Zusammenstoß wurde die 75-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Opel der 75-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 24-jährige Marienheider überstand den Unfall unverletzt, auch sein Polo blieb fahrbereit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell