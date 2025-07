POL-GM: 38-Jähriger nach Verkehrskontrolle festgenommen

Hückeswagen (ots) - Zwischen 18 Uhr am Dienstag (1. Juli) und 07:00 Uhr am Mittwoch haben Unbekannte versucht, in Blumengeschäft in der Straße "Am Kamp" einzubrechen. Eine Mitarbeiterin fand am Morgen Hebelmarken an der Eingangstür vor. In das Geschäft gelangten die Unbekannten nicht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

