Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrunkener Radfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Radevormwald (ots)

In der Leimholer Straße ist am Dienstag (1. Juli) ein 33-jähriger Radfahrer gestürzt. Der 33-Jährige aus Hagen fuhr gegen 16 Uhr auf der Leimholer Straße aus Richtung Radevormwald kommend in Richtung Uelfe-Wuppertal-Straße. Nach Aussage des 33-Jährigen stürzte er aufgrund eines Holzstückes. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 33-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel mit über drei Promille positiv aus. Der 33-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

