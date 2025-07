POL-GM: Einbruch in Denklinger Bäckerei

Nümbrecht (ots) - Einbrecher waren in der Nacht von Samstag (28. Juni) auf Sonntag (29. Juni) im Industriegebiet in Elsenroth unterwegs. Die Unbekannten hebelten die Hintertüre einer Fertigungs- und Lagerhalle in der Brüderstraße auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Die Einbrecher entkamen mit Bargeld und diversem Werkzeug. Hinweise nimmt das ...

mehr