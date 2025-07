Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall unter Alkohol

Großbodungen (ots)

Unter erheblichen Einfluss von Alkohol stieß am Mittwochnachmittag ein 79-Jähriger mit seinem Auto gegen ein anderes, als er beabsichtigte von der Chaussee in Am Ölgraben einzubiegen. Dies tat der Mann in einem zu weiten Bogen und beschädigte dadurch das andere Fahrzeug. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Aufgrund der Alkoholisierung von mehr als zwei Promille wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

