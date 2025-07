LPI-NDH: Nach Kollision geflüchtet

Nordhausen (ots) - Einen Dieb erwischten am Mittwoch die Mitarbeiter eines Supermarktes in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Der Mann passierte gegen 16.30 Uhr mit Waren im Wert von weniger als fünf Euro den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter sprach den unbekannten Täter direkt auf den Diebstahl an, woraufhin es zu einem körperlichen Übergriff auf den Angestellten kam. In der Folge wurde der Mitarbeiter ...

mehr