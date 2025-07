Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug kollidiert mit Hauswand

Wollersleben (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags verselbständigte sich ein Fahrzeug in der Dorfstraße und kollidierte in der Folge mit einer Hauswand. Die Fahrzeugführerin des Opel verließ gegen 04.45 Uhr das Fahrzeug kurzzeitig, vergaß jedoch das Auto ausreichen gegen das Wegrollen zu sichern. Die Frau blieb bei dem Versuch das Fahrzeug zu stoppen unverletzt. Es entstand unfallbedingter Sachschaden an der Hauswand, einer Garage und dem Fahrzeug. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

