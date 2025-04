POL-PDKO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Boppard (ots) - Am 12.04.2025 kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bopparder Straße in Bad Salzig. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es beim Vorbeifahren zu einer Berührung zwischen dem rechten Außenspiegel des Verursacherfahrzeugs und dem linken Außenspiegel des geschädigten PKW. An der Unfallstelle konnte die Spiegelverkleidung des flüchtigen ...

mehr