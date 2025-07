LPI-NDH: Gartenhütte in Brand

Bad Frankenhausen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall in der Müldenerstraße an der Kreuzung Steinbrückstraße kam es am Mittwoch zwischen zwei Pkw. Ein Opel bewegte sich von Müldenerstraße in Richtung Steinbrückstraße und bog in diese ein. An der Kreuzung missachtete der Fahrzeugführer gegen 12.40 Uhr die Vorfahrt eines Peugeot, welcher sich auf der Müldenerstraße stadteinwärts bewegte. Der Opel überschlug sich in ...

