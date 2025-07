Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kollidiert mit Radfahrer

Mühlhausen (ots)

Bei dem Fahren aus einer Einfahrt in den fließenden Verkehr kam es am Mittwoch, gegen 09.40 Uhr, zur Kollision mit einem Radfahrer. In der Eisennacher Landstraße missachtete ein Opel-Fahrer die Vorfahrt eines kreuzenden Radfahrers, welcher sich auf dem dortigen Radweg befand. Der Radfahrer verletzte sich in Folge des Zusammenstoßes leicht.

