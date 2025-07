LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Graffiti-Schmierereien

Worbis (ots) - Auf den Inhalt der Opferstöcke zweier Kirchen hatten es bislang unbekannte Diebe in Worbis im Eichsfeldkreis abgesehen. Am Mittwochvormittag bei der Polizei angezeigt wurde, brachen der oder die Täter mehrere Opferstöcke in der St. Nikolaus Kirche auf. Auch der Opferstock in der Kirche St. Antonius blieb vor den Langfingern nicht verschont - auch dieser wurde aufgebrochen. Insgesamt verursachten der oder ...

