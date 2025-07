Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug kommt auf Seite zum Liegen

Bad Frankenhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall in der Müldenerstraße an der Kreuzung Steinbrückstraße kam es am Mittwoch zwischen zwei Pkw. Ein Opel bewegte sich von Müldenerstraße in Richtung Steinbrückstraße und bog in diese ein. An der Kreuzung missachtete der Fahrzeugführer gegen 12.40 Uhr die Vorfahrt eines Peugeot, welcher sich auf der Müldenerstraße stadteinwärts bewegte. Der Opel überschlug sich in Folge des Zusammenstoßes. Kameraden der Feuerwehr mussten den Fahrzeugführer aus dem Auto befreien. Der Mann wurde in das nächstgelegene Krankenhaus genbracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell