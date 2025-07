Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb entkommen - Zeugen gesucht!

Nordhausen (ots)

Einen Dieb erwischten am Mittwoch die Mitarbeiter eines Supermarktes in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Der Mann passierte gegen 16.30 Uhr mit Waren im Wert von weniger als fünf Euro den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter sprach den unbekannten Täter direkt auf den Diebstahl an, woraufhin es zu einem körperlichen Übergriff auf den Angestellten kam. In der Folge wurde der Mitarbeiter leicht verletzt. Auf der Flucht in Richtung Bochumer Straße beschädigte der Ladendieb zudem eine Tür des Einzelhandels. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Der Ladendieb kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 20-25 Jahr alt - 180 cm groß. - kurze, blonde Haare - hellblaues T-Shirt - dunkle Shorts - schwarze Sneaker

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des räuberischen Diebstahls ein und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0197095

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell