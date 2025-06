Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Gemeinsam Stark, Übung der Feuerwehren Kreuzlingen und Konstanz

Konstanz (ots)

Im Einsatz die Arbeitsweisen des anderen kennen ist wichtig. Aus diesem Grund üben die Feuerwehren Kreuzlingen und Konstanz gemeinsam einmal im Jahr den Ernstfall. Dieses Jahr fand die Übung in der Schweiz statt. Übungsannahme war ein Verladeunfall, beim Befüllen eines LKWs in einem Treibstofflager nahe des Bodenseeufers. Mehrere hundert Liter Treibstoff sind dabei ausgetreten und in Brand geraten. Mindestens sechs Personen waren zum Zeitpunkt des Unfalls noch auf dem Gelände.

Es galt somit eine Menschenrettung und Brandbekämpfung durchzuführen, zu verhindern das weiterer Treibstoff aus dem LKW ausläuft, die benachbarten Gebäude zu schützen und somit ein Übergreifen des Brandes zu verhindern sowie eine Wasserversorgung aus dem nahegelegenen Bodensee aufzubauen. Durch den Einsatzleiter der Feuerwehr Kreuzlingen wurden hierzu Abschnitte gebildet, die eigenständig die übertragenen Aufgaben abgearbeitet haben. Im Anschluss an die Übung fand eine gemeinsame Nachbesprechung aller Beteiligten statt, um aus dem Übungsablauf für den Einsatz Rückschlüsse und Verbesserungspotential herauszustellen. Die Feuerwehr Konstanz war mit rund 30 Personen und 5 Fahrzeugen vor Ort. Wir bedanken uns bei der Feuerwehr Kreuzlingen für die gute Organisation und Durchführung der Übung.

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell