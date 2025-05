Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Keiner ist schneller als die Konstanzer Feuerwehr!

Konstanz/Schonach (ots)

Die Feuerwehr Konstanz hat beim 2. Schonacher Schanzenlauf an der Langenwaldschanze eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht nur im Ernstfall, sondern auch im sportlichen Wettkampf absolute Spitzenleistungen erbringt. Mit fünf Teams trat die Konstanzer Feuerwehr in der anspruchsvollen Kategorie "Feuerwehr mit PA" (Pressluftatmer) an und räumte dabei gleich mehrere Top-Platzierungen ab, darunter den Gesamtsieg und einen neuen Schanzenrekord!

Der Schonacher Schanzenlauf, bei dem 112 Höhenmeter und 636 Stufen zu überwinden sind, ist eine echte Herausforderung für jeden Teilnehmer. Doch die Teams der Feuerwehr Konstanz zeigten sich bestens vorbereitet und hochmotiviert.

Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Ferdinand Oser und Sven Reuter in der Altersklasse "Mannsbilder" (zusammen über 80 Jahre). Sie sicherten sich nicht nur den ersten Platz in ihrer Altersklasse, sondern auch den Gesamtsieg aller Kategorien mit einer sensationellen Zeit von 5:25 Minuten. Schneller als über 400 weitere Teilnehmer mit und ohne Atemschutzgeräte. Damit stellten sie einen neuen Schanzenrekord auf und unterstrichen eindrucksvoll die körperliche Fitness und den Teamgeist der Konstanzer Feuerwehr.

Doch auch die anderen Teams lieferten herausragende Ergebnisse:

- Johanna Györffy und Florian Mündlein dominierten die Altersklasse "Pärchen" (eine Frau und ein Mann) und ließen mit einer Zeit von 6:29 Minuten 19 weitere Teams hinter sich, um den ersten Platz zu erklimmen. - Christian Bradler und Andreas Wilhelm zeigten ebenfalls eine starke Performance in der Altersklasse "Mannsbilder" und erkämpften sich den zweiten Platz unter 18 weiteren Teams. - Justus Müller und Mika-Ron Gansow erreichten in der teilnehmerstarken Altersklasse "Burschen" (zusammen bis 80 Jahre) mit 7:55 Minuten eine sehr gute Platzierung. - Tim Hoffman und Mia Wilhelm vertraten die Feuerwehr Konstanz ebenfalls erfolgreich in der Altersklasse "Pärchen" und zeigten einen starken Lauf.

Die Feuerwehr Konstanz bedankt sich herzlich für die großartige Unterstützung durch die Stadt Konstanz und den Förderverein der Feuerwehr Konstanz, die diese beeindruckenden Leistungen erst möglich gemacht haben. Der Erfolg in Schonach ist ein Beweis für die hervorragende Ausbildung, den Zusammenhalt und die Leidenschaft, mit der die Konstanzer Feuerwehrsportler ihren Dienst versehen - sei es im Einsatz oder im sportlichen Wettkampf.

