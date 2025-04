Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Messeinsatz des CRBN-Erkunder

Konstanz (ots)

Am Abend des 25.04.2025 wurde um 21:35 Uhr die Messeinheit der Konstanzer Gefahrstoffeinheit nach Singen am Hohentwiel alarmiert. In einem Restaurant in der Bahnhofstraße kam es zu einer unklaren Gefahrstofflage in deren Folge 41 Personen Atemwegs- und Augenreizungen erlitten.

Das Modul "Messen" führte Messungen mit verschiedenen Geräten im Gebäudeinneren durch. Zusätzlich wurden Luftproben für die Ermittlungen der Polizei entnommen.

Der Fachberater Chemie und der Leiter der Gefahrstoffeinheit unterstützen die Einsatzleitung fachlich bei der Entscheidungsfindung.

Eine genaue Ursache für die Beschwerden konnte nicht ermittelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

- Einsatzstichwort: G3 Alarmstufenerhöhung - Datum: 25.04.2025 - Uhrzeit: 21:35 Uhr - Einsatzort: Bahnhofplatz, Singen am Hohentwiel - Eingesetzte Kräfte: Modul Messen - Fahrzeuge: KN91, 6/19-1, 6/14-1

