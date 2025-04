FW Konstanz: Indienststellung des neuen Einsatzleitwagens 1 der Feuerwehr Konstanz - Eine Weiterentwicklung für die Einsatzführung

Feuerwehr Konstanz

Indienststellung des neuen Einsatzleitwagens 1 der Feuerwehr Konstanz - Eine Weiterentwicklung für die Einsatzführung

Mit großer Freude darf die Feuerwehr Konstanz die Inbetriebnahme ihres neuen Einsatzleitwagens (ELW1) bekanntgeben. Nach den Hinweisen zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr des Landes Baden-Württemberg ist ein Einsatzleitwagen 1 ab einer Gemeindegröße von 10.000 Einwohnern vorgesehen, weswegen eine Beschaffung erfolgte. Ab sofort übernimmt dieses moderne Fahrzeug die Führung und Leitung bei Einsätzen ab einer gewissen Einsatzgröße. Bei größeren Einsätzen wird der Einsatzleitwagen 1 durch die Sondereinheit Führungsunterstützung der Freiwilligen Feuerwehr mit einem größeren Einsatzleitwagen abgelöst/ergänzt.

Nach einer intensiven Phase der Planung, Ausschreibung, Beschaffung und umfassenden Einweisung und Schulung von Führungsassistenten ist es nun soweit: Ende April geht der neue ELW1 in den aktiven Dienst. Das Fahrzeug ist das Herzstück der Einsatzleitung und wird am Standort Petershausen an der Feuerwache stationiert sein.

Die Aufgaben des Fahrzeugs sind vielfältig. Originär dient es dem diensthabenden Einsatzleiter (C-Dienst) als Transport- und Führungsmittel. Aufgabe ist z.B. die Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation zwischen Feuerwehr-Einsatzzentrale / Integrierte Leistelle und der Einsatzstelle. Wichtige Aufgaben sind weiterhin die Dokumentation, Lagedarstellung und Informationsgewinnung an Einsatzstellen. An Einsatzstellen dient das Fahrzeug als Anlaufstelle für Behördenvertreter. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Ausführung von Erkundungsaufträgen bei nicht zeitkritischen und unklaren Lagen.

Das neue Fahrzeug ist technisch auf dem neuesten Stand und wurde durch die Firma Rauber Funktechnik und Sonderfahrzeuge speziell auf die Anforderungen und Gegebenheiten der Feuerwehr Konstanz ausgebaut. Bei der Konzeption spielte eine möglichst kompakte Bauweise eine wichtige Rolle, um der Besonderheit einer engen Bebauung mit u.a. eingeschränkten Platzverhältnissen für Fahrzeugaufstellungen Sorge zu tragen. Die eingewiesenen Führungsassistenten profitieren von der modernen Technik, die ihnen beste Unterstützung bei ihrer Arbeit bietet. Dank dieser Ausstattung können sie den Einsatzleiter optimal bei der Koordination und Führung von Einsätzen entlasten und so zu einem noch effizienteren Einsatzablauf beitragen. Die Zusammenarbeit mit der ständig besetzten Feuerwehr-Einsatzzentrale in der Feuerwache wurde in zahlreichen Übungen intensiv trainiert. Dabei wurden verschiedenste Einsatzszenarien durchgespielt, um die Abläufe zu perfektionieren und die Einsatzbereitschaft weiter zu erhöhen.

Technische Merkmale des Einsatzleitwagens:

- Fahrgestell auf Basis VW T6.1 - Professioneller Ausbau zum Einsatzleitwagen (ELW1) durch die Firma Rauber Funktechnik und Sonderfahrzeuge - Hänsch DBS 4000 Blaulichtbalken vorne und hinten - Elektro- und Presslufthorn Anlage - Funk- und PC Arbeitsplatz mit modernem IDECS-System für effiziente Einsatzkoordination - Drehbarer Beifahrer- und Arbeitssitz - Drucker/Kopierer auf Auszug für schnelle Dokumentation vor Ort - Zusatzbeladung wie Akku-Scheinwerfer, Gasmesstechnik, großer Rauchvorhang, Wettermessgerät, Trost Teddys für Kinder, Rettungsrucksack, etc.

Mit diesem Fahrzeug realisiert die Feuerwehr Konstanz eine weitere wichtige Entwicklung in der Einsatzführung, um den vorhandenen Anforderungen gerecht zu werden.

Wir Danken der Stadtverwaltung und den politischen Gremien für die Unterstützung und Bereitstellung der finanziellen Mittel trotz schwieriger Haushaltslage.

