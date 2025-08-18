PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randaliert - Brennender Baum - Roller gestohlen

Halver (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in einen Kellerraum eines Hauses an der Frankfurter Straße eingebrochen. Sie entwendeten Fleisch und Kochtöpfe.

Ein halb ausgezogener Mann lief am Freitagabend ziellos über die Von-Vincke-Straße, wälzte sich immer wieder am Boden und schlug um sich. Der hinzu gerufene Rettungsdienst traute sich nicht an den aggressiv auftretenden, unter Drogeneinfluss stehenden Mann heran und rief deshalb die Polizei hinzu. Als die Beamten am Kirchplatz eintrafen, sprang der Mann eine 2,5 bis drei Meter hohe Mauer herunter und blieb auf dem Gehweg der Von-Vincke-Straße liegen. Dort fixierten ihn die Polizeibeamten, wogegen sich der 37-jährige Halveraner erheblich unter anderem durch Tritte zur Wehr setzte. Im Rettungswagen schlief er umgehend ein. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz verletzt und mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der 37-Jährige bekam eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Am Freitag gegen 18.45 Uhr brannte am Ober Herweg ein Baum. Aufmerksame Zeugen beobachteten oberhalb der Straße im Wald Rauch und alarmierten die Feuerwehr.

Aus einer Scheune an der Marktstraße wurde zwischen dem 9. August und Samstagmittag ein E-Roller gestohlen. Der Besitzer entdeckte seinen Roller am Samstag beschädigbt am Straßenrand. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

