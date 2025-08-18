PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Steine geworfen und Polizeibeamte beleidigt

Altena (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in zwei Gartenlauben am Gottmecker Weg eingebrochen. Sie entwendeten Werkzeug und ein E-Bike. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Raymon TourRay E 7.0 mit grauem Rahmen. Hinweise bitte an die Polizei in Altena, Telefon 9199-0.

Ein 47-jähriger Mann hat am Freitagabend an der Drescheider Straße und an der Rahmedestraße randaliert und mit Steinen geworfen. Als die hinzu gerufene Polizei eintraf, flüchtete er. In Höhe Hausnr. 79 holten ihn die Beamten ein, worauf er mit geballten Fäusten auf die Polizisten losging. Die Polizeibeamten überwältigten ihn. Während er sich gegen seine Fixierung wehrte, beschimpfte der 47-Jährige die Einsatzkräfte fortwährend als "Hurensöhne", "Arschlöcher" und "Witzfiguren" und bedrohte sie. Sie nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Er bekam Strafanzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung auf sexueller Grundlage und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Ein 46-jähriger Mann randalierte am Samstagabend in einem Geschäft an der Bahnhofstraße. Er hatte sich an der Kasse vorgedrängelt, weshalb ihn die Kassiererin ansprach. Darauf beleidigte und bedrohte er die Frau. Die Polizeibeamten erteilten einen Platzverweis und schrieben eine Anzeige wegen Bedrohung.

Am Donnerstag zwischen 11 und 14 Uhr wurde an der Lohmühle das Tor einer Tiefgarage beschädigt. Ein Berechtigter erstattete Anzeige. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

