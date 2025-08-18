POL-MK: Fahrraddiebstahl und Vandalismus

Plettenberg (ots) - Eine 21 Jahre alte Frau aus Recke sorgte Sonntagfrüh gegen 2.30 Uhr an der Breddestraße für Aufsehen. Gegen 23.30 Uhr hatte sie bereits laut Zeugen an der Brauckstraße gegen einen Pkw getreten, die Polizei leitete hier ein Strafverfahren gegen sie wegen Sachbeschädigung ein. Nun ein neuer Anruf, die Dame soll auf das Fahrrad eines Zeugen gestiegen sein, dies habe sie zu Fall gebracht und ...

